У Москві проголосували понад півтисячі українців

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві повідомив голова дільничної виборчої комісії при Посольстві України Віктор Гіржов.

"Станом на 20.00 мск в російській столиці ділянку закрито. Все пройшло спокійно, проголосувало 536 громадян України і 181 людей не змогли проголосувати, оскільки не подали відповідну заяву до 20 жовтня, у деяких були прострочені документи", - сказав Гіржов.

Він зазначив, що на минулих парламентських виборах в Москві проголосувало трохи більше 300 чоловік.

Читайте такожБіля виборчої дільниці в Москві зібрався антиукраїнський мітинг

За його словами, традиційно на парламентських виборах голосування проходить менш активно, ніж в ході президентської кампанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Росії працювало шість виборчих дільниць для голосування на позачергових виборах у Верховну Раду України.

Проголосувати можна в шести містах - Москві, на дільниці при Посольстві України в Росії, а також на ділянках при Генеральних консульствах України в Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі і Новосибірську.