Клімкін повідомив, що з Лавровим не вдалося ні до чого домовитися

Глава МЗС Україна наголосив, що перемовини з РФ треба продовжувати.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що його сьогоднішня зустріч з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим не принесла жодних результатів.

Про це Клімкін повідомив в кулуарах 54-ї Міжнародної конференції з питань безпеки у Мюнхені.

Читайте такожКлімкін зустрічається з Лавровим у Мюнхені"Я так розумію, що дискусію ми маємо продовжувати. Поки що ми ні до чого не домовилися. Російська точка зору - інша. Будемо працювати далі. Я вважаю, з точки зору гуманітарної, ця зустріч була важливою. Я дуже сподіваюся, що можемо надати поштовх. З інших питань, як ви розумієте, домовленостей у нас немає", - заявив Клімкін.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Мюнхені розпочалася двостороння зустріч міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна та Росії Сергія Лаврова. Зустріч проходила у закритому форматі на полях 54-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

У журналістів була можливість тільки сфотографувати, як міністр заходить до кімнати переговорів. Міністри прибули у різний проміжок часу.