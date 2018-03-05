Москаль - провокаторам на Закарпатті: х*ін вам у рило, а не "Донбаський сценарій"

Серед підозрюваних у підпалі є учасники АТО.

Організатором підпалу офісу «Товариства угорської культури Закарпаття» є житель Придністров’я.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

«Особу організатора встановлено - це житель Придністров’я, який одразу після злочину втік додому. За нашою інформацією, він співробітник МГБ (міністерства держбезпеки) Придністров’я», - поінформував голова ОДА.

Він зауважив, що, з огляду на статус Придністров’я, організатор недосяжний для українського правосуддя.

«З прикрістю мушу констатувати, що серед затриманих злочинців, жителів Черкас і Кропивницького, котрі підпалили офіс «Товариства угорської культури Закарпаття» в ніч на 27 лютого, є й учасники АТО», - додав Москаль.

За його словами, затримані не є членами політичних партій чи рухів, а «пішли на цю провокацію, спокусившись на гроші».

«Ні в кого немає жодних сумнівів, що за другим підпалом офісу «ТУКЗ» стоїть ФСБ Росії (так само, як і за підпалом у ніч на 4 лютого, який скоїли громадяни Польщі, члени праворадикальної проросійської організації «Фаланга»)», - наголосив Москаль.

Він також зазначив, що російські спецслужби намагалися підключити до підпалу офісу місцевих «активістів», і тільки після того, як це не вдалося, залучили виконавців з інших областей.

Голова ОДА не сумнівається, що російські спецслужби «й надалі влаштовуватимуть різні провокації, щоб спробувати розсварити українців і угорців, і розхитати Закарпаття на міжетнічному ґрунті».

"Так ось, як справжній Москаль заявляю – нічого у вас не вийде! Х*ін вам у рило, а не "Донбаський сценарій" на Закарпатті!", - додав він.

Читайте такожПоліція розкрила напади на товариство угорців в УжгородіЯк повідомляв УНІАН, вночі 27 лютого в Ужгороді у будівлі, де розташований офіс «Товариства угорської культури Закарпаття», сталася пожежа. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

В ніч на 4 лютого невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у вікно офісу.

4 березня у поліції повідомили про затримання трьох підозрюваних у нападі на офіс «Товариства угорської культури Закарпаття», вчинений 27 лютого: одного зловмисника затримано в Черкасах, ще двох - у Кропивницькому. Також правоохоронці встановили можливого керівника нападів, його пошуки тривають.

Крім того, у поліції повідомили, що у Варшаві затримані двоє громадян Польщі за підозрою у спробі підпалу офісу «Товариства угорської культури Закарпаття» 4 лютого. Зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 15 ч. 2 ст. 194 та ст. 161 Кримінального кодексу України (спроба пошкодження майна шляхом підпалу та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань). Польський суд обрав їм запобіжний захід у вигляді 90 діб тримання під вартою.