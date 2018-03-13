Парубій не підписував розпорядження про відрядження Савченко - речник

Цього року Савченко не зверталася до Парубія щодо закордонних відряджень, повідомив прес-секретар голови ВР.

Цього року народний депутат Надія Савченко ще не зверталася до голови Верховної Ради України Андрія Парубія про закордонні відрядження.

Про це у коментарі УНІАН повідомив прес-секретар Парубія Андрій Ковальов.

"Від початку 2018 року Надія Савченко не зверталася до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням відрядити її у закордонні відрядження", - сказав він.

Як зауважив Ковальов, Парубій розпорядження про закордонне відрядження Савченко не підписував.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко викликають 13 березня до СБУ на допит у справі керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Читайте такожСтало відомо, коли Савченко повернеться до УкраїниТого ж дня її сестра Віра написала у Facebook, що Надія не отримувала виклик на допит, а також заздалегідь повідомила про своє відрядження до Страсбурга. «Надія Савченко за тиждень в апарат ВР подала заяву про відрядження до Страсбурга, на сесію, що розпочнеться сьогодні (12 березня) о 18.00. А завтра там робочий день і ряд зустрічей. Тобто фізично вона у вівторок буде там. Про це заздалегідь було повідомлено... Виклик на допит ніхто, до речі, не отримував. По поверненню Надія залюбки поспілкується з усіма очільниками», - зауважила сестра депутата.

Пізніше сама Савченко опублікувала у Facebook фотокопію листа на ім'я голови СБУ Василя Грицака з обіцянкою прибути на допит в разі особистого оповіщення. «У випадку наявності наміру проведення за моєю участю слідчих дій прошу передати мені наручно виклик на допит як свідка до СБУ, після чого, у встановлений законом України триденний термін, згідно зі ст. 135 КПК України, я прибуду на допит до СБУ», - заявила вона.

За словами Савченко, «з 12 по 16 березня я перебуваю із запланованою поїздкою до Європарламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС». «Про зазначений виїзд я надала офіційне повідомлення в перший відділ апарату Верховної Ради України, у встановлений законом спосіб», - повідомила вона.