СБУ: Конфлікт на сході може вирішитися за "хорватським сценарієм"

Таку думку на Інтері висловив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, пише Українська правда.

"Думаю, що ця ситуація займе 3-4 роки", - зазначив він.

За його словами, "ситуація настільки складна, що на швидке її вирішення виключно військовими або дипломатичними методами очікувати не доводиться".

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При цьому, за словами Лубківського, Україна може "виграти цю війну за "хорватським сценарієм".

"У 1991 році Хорватія розпочала війну, а закінчила - в 1995 в результаті двох успішних спецоперацій, які тривали рівно три дні", - зазначив радник глави СБУ.

Також Лубківський зазначив, що цей час Україна повинна витратити на переоснащення армії і розробку нової військової доктрини.