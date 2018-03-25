У МЗС Польщі заявили, що не прагнуть вибирати історичних героїв для українців

Якщо Київ не зніме мораторій на ексгумацію поляків, це буде "обтяжувати" двосторонні відносини між Україною і Польщею, сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький.

Польща не прагне вибирати історичних героїв для українців. Про це в інтерв'ю агентству РАР сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький. Матеріал доступний за передплатою, його фрагменти опублікувало видання wPolityce.pl.

Читайте такожПольща і Україна опинилися в кризі, а попереду видніє катастрофа - польський історик

Ціхоцький назвав необґрунтованими твердження, що Польща хоче вибирати героїв для українців, але зазначив, що Варшава не погодиться з утратою головного у християнській культурі права своїх громадян поховати родичів, оскільки в українців у Польщі ніхто не забирає цього права.

Водночас, за словами дипломата, якщо Київ не зніме мораторію на ексгумацію поляків, це буде "обтяжувати" двосторонні відносини.

Також Ціхоцький сказав, що крім історичних питань, є багато напрямів співпраці між Україною і Польщею.