У МЗС Польщі заявили, що не прагнуть вибирати історичних героїв для українців

23:42, 25 березня 2018
Політика
1948
Історичний питання залишається джерелом напруженості між Україною і Польщею / фото Zaxid.net

Читайте такожПольща і Україна опинилися в кризі, а попереду видніє катастрофа - польський історик

Ціхоцький назвав необґрунтованими твердження, що Польща хоче вибирати героїв для українців, але зазначив, що Варшава не погодиться з утратою головного у християнській культурі права своїх громадян поховати родичів, оскільки в українців у Польщі ніхто не забирає цього права.

Водночас, за словами дипломата, якщо Київ не зніме мораторію на ексгумацію поляків, це буде "обтяжувати" двосторонні відносини.

Також Ціхоцький сказав, що крім історичних питань, є багато напрямів співпраці між Україною і Польщею.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Відносини України та Польщі
Теги: #Польша