У МЗС Польщі заявили, що не прагнуть вибирати історичних героїв для українців
23:42, 25 березня 2018Політика
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Якщо Київ не зніме мораторій на ексгумацію поляків, це буде "обтяжувати" двосторонні відносини між Україною і Польщею, сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький.
Історичне питання залишається джерелом напруженості між Україною і Польщею / фото Zaxid.net
Польща не прагне вибирати історичних героїв для українців. Про це в інтерв'ю агентству РАР сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький. Матеріал доступний за передплатою, його фрагменти опублікувало видання wPolityce.pl.
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Ціхоцький назвав необґрунтованими твердження, що Польща хоче вибирати героїв для українців, але зазначив, що Варшава не погодиться з утратою головного у християнській культурі права своїх громадян поховати родичів, оскільки в українців у Польщі ніхто не забирає цього права.
Водночас, за словами дипломата, якщо Київ не зніме мораторію на ексгумацію поляків, це буде "обтяжувати" двосторонні відносини.
Також Ціхоцький сказав, що крім історичних питань, є багато напрямів співпраці між Україною і Польщею.
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