Росіяни продовжують вивозити вугілля з Луганщини - ОБСЄ

Про це йдеться у щотижневому звіті СММ ОБСЄ на російських прикордонних пунктах.

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"Місія спостерігала за тим, як велика кількість вантажівок продовжувала перевозити вугілля з Луганської області в Російську Федерацію", - сказано в звіті.

При цьому зазначається, що, як повідомлялося, раніше, спостерігачі бачили, як російські митники перевіряли, чи були вантажівки пустими, коли в'їжджали на територію України.

Як повідомляв УНІАН, російські вантажівки з так званого «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили вугілля з українських шахт, а також устаткування із заводів.