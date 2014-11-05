Росіяни продовжують вивозити вугілля з Луганщини - ОБСЄ
19:52, 05 листопада 2014Політика
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Представники Спеціальної спостережної місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ), які базуються на російських прикордонних пунктах пропуску “Гукове” та “Донецьк” у Ростовській області, повідомляє, що вантажівки продовжують перевозити вугілля з Луганської області до Росії.
Росіяни продовжують красти вугілля / ОБСЄ
Про це йдеться у щотижневому звіті СММ ОБСЄ на російських прикордонних пунктах.
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"Місія спостерігала за тим, як велика кількість вантажівок продовжувала перевозити вугілля з Луганської області в Російську Федерацію", - сказано в звіті.
При цьому зазначається, що, як повідомлялося, раніше, спостерігачі бачили, як російські митники перевіряли, чи були вантажівки пустими, коли в'їжджали на територію України.
Як повідомляв УНІАН, російські вантажівки з так званого «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили вугілля з українських шахт, а також устаткування із заводів.
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