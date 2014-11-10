Росія не припиняє перекидати техніку і підкріплення на окуповані території - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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За його словами, вчора в напрямку міста Сніжне було помічено колону з 50 тентованих "КамАЗів", які тягнули за собою гармати. Також було помічено колони тягачів, на платформах яких знаходилися танки та самохідні артилерійські установки "Нона". Біля Свердловська помічено пересування колони "Градів", а у напрямку Зугреса - "КамАЗи" із гарматами.

Водночас Лисенко зазначив, що неподалік від Маріуполя виявлено російський ЗРК "Панцир", якого немає на озброєнні українських Збройних сил.

Відповідаючи на запитання журналістів, Лисенко зазначив, що "це означає, що росіяни продовжують використовувати ті ділянки кордону, які поки що не контролюються українською стороною і немає жодних сумнівів, що керують цією технікою штатні підрозділи ЗС РФ". Водночас Лисенко зазначив, що та кількість терористів, яка спостерігається в зоні АТО, не дає їм можливості на широкомасштабні дії. Крім того, українська сторона виконує мінські домовленості, а отже приводу для росіян вводити на схід свій так званий "миротворчий контингент" немає.