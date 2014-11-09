РНБО: За добу зафіксовано політ двох російських безпілотників та трьох вертольотів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Учора прикордонники зафіксували 2 випадки польотів безпілотників. 1 літальний апарат рухався з АР Крим вглиб материкової України, інший – здійснював польоти поблизу Маріуполя. Також учора навпроти ділянки відділу прикордонної служби «Червоний Чабан» Херсонського загону зафіксовано проліт вздовж адміністративного кордону з тимчасово окупованою АР Крим вертольоту Мі-8 збройних сил Російської Федерації та через деякий час – 2 бойових вертольотів Ка-52", - сказав Лисенко.