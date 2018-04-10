Україна найближчим часом введе санкції проти російських олігархів - Порошенко

Раніше санкції проти низки російських олігархів та компаній ввів Мінфін США.

Найближчим часом Україна введе санкції щодо низки російських олігархів, які будуть гармонізовані з новими антиросійськими санкціями Мінфіну США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

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«Декілька днів тому я доручив СБУ, Кабінету міністрів та РНБО підготувати відповідний проект рішення, який найближчими днями буде винесений на засідання РНБО, і санкції будуть введені. Вони будуть максимально гармонізовані з рішенням уряду США», - заявив він.

«Безумовно, до складу санкцій буде залучений і пан Дерипаска та інші (російські – УНІАН) олігархи, які на сьогоднішній день є ключовими учасниками російських процесів, в тому числі і щодо активної роботи в (тимчасово окупованому Росією – УНІАН) Криму, в тому числі і щодо постачання зброї збройним силам РФ. Звичайно, реакція України буде дуже швидкою та рішучою», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня США запровадили санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських вищих посадових осіб.

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ із соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронекспорт", банк "Російська фінансова корпорація", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" і російська алюмінієва компанія "Русал".

Запровадження нових санкцій США проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, спровокувало різке падіння рубля і вартості акцій цих компаній.

Зокрема, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), 9 квітня російські олігархи втратили понад 15 млрд дол.