Стриманість України є свідченням того, що відкрита війна на Донбасі ще не розпочалася - Сергєєв
02:29, 13 листопада 2014Політика
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Голова постійного представництва України при Організації Об`єднаних Націй Юрій Сергєєв наголошує, що стриманість України є свідченням того, що відкрита війна на Донбасі ще не розпочалася.
Стриманість України є свідченням того, що відкрита війна на Донбасі ще не розпочалася / unmultimedia.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку.
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”Єдина причина, чому відкрита війна на сході ще не розпочалася, це завдяки стриманості України. Ми зберігаємо прихильність мирному врегулюванню, Мінським домовленостям і закликаємо Росію зробити те саме”, - наголосив Сергєєв.
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