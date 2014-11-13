Стриманість України є свідченням того, що відкрита війна на Донбасі ще не розпочалася - Сергєєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку.

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”Єдина причина, чому відкрита війна на сході ще не розпочалася, це завдяки стриманості України. Ми зберігаємо прихильність мирному врегулюванню, Мінським домовленостям і закликаємо Росію зробити те саме”, - наголосив Сергєєв.