Росія відправляє восьмий гумконвой на Донбас

Про це повідомив заступник глави МНС Росії Володимир Артамонов, передають РИА-Новости.

"Йде процес формування наступного конвою", - сказав він, однак не зміг назвати дату відправки конвою.

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За словами Артамонова, вантаж буде направлений в Донбас "після узгодження по лінії МЗС".

Раніше у Луганській ОДА повідомили, що у сьомому гуманітарному конвої, який прибув на підконтрольну бойовикам територію Луганської області, були тільки боєприпаси.