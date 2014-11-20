Росія відправляє восьмий гумконвой на Донбас
11:33, 20 листопада 2014Політика
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Точна дата відправки поки не відома, але вже відбувається процес його формування.
REUTERS
Про це повідомив заступник глави МНС Росії Володимир Артамонов, передають РИА-Новости.
"Йде процес формування наступного конвою", - сказав він, однак не зміг назвати дату відправки конвою.
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За словами Артамонова, вантаж буде направлений в Донбас "після узгодження по лінії МЗС".
Раніше у Луганській ОДА повідомили, що у сьомому гуманітарному конвої, який прибув на підконтрольну бойовикам територію Луганської області, були тільки боєприпаси.
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