Гройсман не зміг згадати, яка в нього зарплата

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, зарплата чиновників Міністерства регіонального розвитку становить кілька тисяч гривень.

На питання, чи купив він телефон iPhone 6 на дві свої зарплати, Гройсман відповів, що це подарунок дружини.

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"Я заробляю вже давно, роблю це законно і відкрито. Всі мої доходи відображені в декларації", - сказав він.

"Не думаю, що якщо у мене буде інший телефон, то Україна стане багатшою", - заявив віце-прем'єр-міністр.