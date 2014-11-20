Гройсман не зміг згадати, яка в нього зарплата
16:36, 20 листопада 2014Політика
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Віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримує 5,3-5,9 тисяч гривень зарплати на місяць.
Володимир Гройсман / vinnitsa.info
Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".
За його словами, зарплата чиновників Міністерства регіонального розвитку становить кілька тисяч гривень.
На питання, чи купив він телефон iPhone 6 на дві свої зарплати, Гройсман відповів, що це подарунок дружини.
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"Я заробляю вже давно, роблю це законно і відкрито. Всі мої доходи відображені в декларації", - сказав він.
"Не думаю, що якщо у мене буде інший телефон, то Україна стане багатшою", - заявив віце-прем'єр-міністр.
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