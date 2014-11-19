Підготовкою першої сесії ВР керуватиме Гройсман

Представника партії «Блок Петра Порошенка» Володимира Гройсмана обрано головою Підготовчої депутатської групи з підготовки першої сесії Верховної Ради VIII скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, заступником голови Підготовчої групи обрано представника партії “Об'єднання “Самопоміч” Оксану Сироїд, а секретарем - представника партії «Народний фронт» Павла Пинзеника. Читайте такожСклад тимчасової президії Ради пропонують обмежити 6 депутатамиНагадаємо, голова Верховної Ради України VII скликання Олександр Турчинов прогнозує, що перше засідання нового парламенту відбудеться 2 грудня.

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