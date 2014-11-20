Меркель скасувала російсько-німецький форум

У зв'язку з тривалим конфліктом навколо України знову скасована зустріч форуму представників громадських товариств ФРН і РФ "Петербурзький діалог". Рішення прийнято на прохання канцлера ФРН Ангели Меркель, повідомив співголова форуму Лотар де Мезьєр, повідомляє ZN.ua.

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Відомство федерального канцлера звернулося з "наполегливим проханням" скасувати заплановане на наступний тиждень засідання через "загострення політичної ситуації", вказав далі політик. "Це прохання мені довелося задовольнити, що я зробив неохоче", - сказав де Мезьєр.