Геращенко: Меркель відчула, що Путін в неадекваті

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, зараз "весь світ бореться з одним питанням - психіатрії Путіна і його психічної неповноцінності".

"Навесні Ангела Меркель першою заявила Обамі, і це пішло в ЗМІ, що Путін не в собі. Тоді ще всі сміялися, але тепер весь світ розуміє, що пані Ангела, яка спілкується з Путіним рідною мовою, якраз відчула, що Володимир Путін в неадекваті», - заявив Геращенко.

Радник глави МВС зазначив, що Європа зараз веде політику за принципом «один крок вперед, а два - назад». Він пояснює помірність європейської політики щодо України інвестиціями Заходу в Росії.

Читайте такожРФ вкриває частина винуватців загибелі активістів на Майдані - Геращенко

«З одного боку, всі європейські дипломати - демократи, прихильники захисту прав людини, і розуміють, що в Україні йде війна з Росією. З іншого боку - є промисловці, підприємці, які вклали великі гроші в економіку Росії... Загальна сума інвестицій Заходу в Росію - $750 мільярдів. І Захід розуміє: якщо Путін ризикне і забере всю власність, то це може бути новий виток економічної кризи», - підкреслив Геращенко.