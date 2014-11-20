У Житомирській облраді саморозпустилася фракція Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на черговій сесії Житомирської обласної ради повідомив голова ради Віталій Француз.

За його словами, «фракція Партії регіонів оголосила про саморозпуск».

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Згідно даних офіційного сайту облради, до фракції «регіоналів» входило 15 чоловік.

Спочатку цією фракцією керував тепер вже екс-губернатор Житомирщини Сергій Рижук, а після нього - депутат облради, "регіонал" Андрій Дяченко.