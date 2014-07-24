Сьогодні Рада може розпустити коаліцію (онлайн-трансляція)

Сьогодні закритого засідання Ради з участю президента і силовиків, які відзвітують про підсумки АТО, не буде, замість цього обіцяють оголосити про розпад коаліції, повідомляє Сегодня.

Якщо до кінця серпня депутати не сформують нову коаліцію, у президента, за Конституцією, будуть всі підстави для розпуску Ради і призначення дострокових виборів на 26 жовтня, як, власне, і планував Петро Порошенко. Фракції, що входять в коаліцію, підтримують президента, але думки щодо запуску механізму перевиборів розходяться: в УДАРі наполягають на саморозпуску, а в «Свободі» та «Батьківщині» - торгуються, пише видання.

Першим про розвал більшості повідомили джерело в АП: «Коаліційний з Порошенком УДАР, частина фракції «Батьківщина» та «Свободи» погодили рішення про вихід з коаліції».

Читайте такожПеревибори Ради: активна фаза стартує в четверПізніше про це заговорив заступник голови фракції «Батьківщина» Андрій Кожем'якін: «Між АП і коаліцією є домовленість: 24 липня розпад коаліції, а 26 серпня оголосять про дату перевиборів».

Також до дискусії підключився і екс-тимошенківець, а нині радник президента Микола Томенко: «24 липня - останній термін, коли нардепи зможуть прийняти рішення про саморозпуск. Якщо не набереться 226 голосів, депутати повинні написати заяву про вихід з коаліції».

На прийнятті проекту про саморозпуск наполягає УДАР.

«Це наша позиція. Якщо проект не підтримають, ми сформуємо основи для президента, щоб він розпустив ВР. Таких три: вихід з коаліції, відставка Кабміну і формування нового, і якщо Рада не працює 30 днів. Не виключаю, що сьогодні буде використано один з цих трьох механізмів», - сказав ударівець Павло Розенко.

Читайте такожРада прийняла закон, що дозволяє розпустити фракцію КПУАле в Конституції немає норми про те, що у разі саморозпуску президент призначає перевибори, тобто таке рішення зможуть оскаржити в Конституційному суді.

«Тому легітимне рішення - вихід частини депутатів з коаліції та спільне вирішення партій про неучасть у можливому формуванні нової (зараз про це ходять чутки в Раді. - ред.). Останнє - політризик для «Свободи» і «Батьківщини», які, якщо об'єднаються з ПР, втратять рейтинги. Думаю, вийде з коаліції УДАР», - вважає політолог Володимир Фесенко.

Процес вже розпочався.

«Більше 50 депутатів з «Батьківщини», «Свободи», УДАРу та деякі позафракційні написали заяви про вихід з коаліції», - сказало джерело в Ударі. Але юридично для розпаду коаліції потрібен вихід цілої фракції. Якщо сьогодні такою стане УДАР, «Свобода», за словами Юрія Сиротюка, піде слідом.