У Раді сфотографували, як нардеп Литвин з "лівої" сторінки лайкає свої пости

У коментарях під фотографіями користувачі жартують, що Литвин сам собі СММник.

Фотограф Богдан Бортаков "спіймав" момент, як народний депутат Володимир Литвин лайкає свої дописи у соціальній мережі Facebook з "лівої" сторінки.

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Світлини із зали Ради Бортаков опублікував на своїй сторінці у Facebook й підписав: "Це щоб самому собі лайки ставити?".

На фото видно, як Литвин зі сторінки "Антона" натискає "Подобається" під постами на своїй публічній сторінці у Facebook.

Раніше 17 травня фотографу вдалося зняти переписку "Самопомочі", в якій йдеться про голосування щодо заборони використання пальмової олії.