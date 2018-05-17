У Раді сфотографували, як нардеп Литвин з "лівої" сторінки лайкає свої пости
18:03, 17 травня 2018Політика
3124 0
У коментарях під фотографіями користувачі жартують, що Литвин сам собі СММник.
Литвин з іншої сторінки у соцмережі лайкає свої фото / фото facebook.com/bogdanbortakov
Фотограф Богдан Бортаков "спіймав" момент, як народний депутат Володимир Литвин лайкає свої дописи у соціальній мережі Facebook з "лівої" сторінки.
Читайте такожЕкс-співробітниця НАЗК оприлюднила скріншоти нібито свого листування з "куратором" із АП
Світлини із зали Ради Бортаков опублікував на своїй сторінці у Facebook й підписав: "Це щоб самому собі лайки ставити?".
На фото видно, як Литвин зі сторінки "Антона" натискає "Подобається" під постами на своїй публічній сторінці у Facebook.
Раніше 17 травня фотографу вдалося зняти переписку "Самопомочі", в якій йдеться про голосування щодо заборони використання пальмової олії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter