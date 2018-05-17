Фотограф показав переписку "Самопомочі" щодо голосування про заборону пальмової олії: "повна популістична дурня"

Фотографу вдалося зняти переписку "Самопомочі", в якій йдеться про голосування щодо заборони використання пальмової олії.

У "Самопомочі" вважають, що не варто було голосувати за законопроект про заборону використання пальмової олії.

Читайте такожНа засіданні Ради присутні лише трохи більше 100 депутатів при зареєстрованих 332

Так, фотографу видання "Букви" Богдану Бортакову вдалося зняти листування чату фракції "Самопоміч".

"Що стосується "пальми" - 80 % правда. Топові сорти та стандарти пальмової олії - кращі за ріпакову та часто за соняшникову. Кондитери не зможуть без "пальми". Деякі сорти пальмової олії використовуються навіть при виробництві штучного дитячого харчування для немовлят", - йдеться у повідомленні.

"Вчора була зроблена повна популістична дурня. Не треба було за це голосувати", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в першому читанні схвалила проект закону, яким забороняється використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів, молока і молочних продуктів, а також встановлюється адміністративна відповідальність за порушення цієї норми.