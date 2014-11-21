Порошенко і Байден відвідали Майдан (фото)
12:15, 21 листопада 2014Політика
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Віце-президент США Джо Байден відвідав Майдан і пам'ятний хрест героям Небесної сотні в товаристві президента Петра Порошенка.
Байден і Порошенко прийшли на Майдан / фото "Українська правда"
Віце-президент США прийшов покласти квіти до пам'ятного знаку з президентом України Петром Порошенком, повідомляє "Українська правда".
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Разом з Джо Байденом на алею Небесної сотні прийшли українські політики і члени уряду: прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, один з лідерів Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко та інші.
Байден і Порошенко прийшли до пам'ятного Кресту / фото "Українська правда"
Після цього, український президент і віце-президент США пішли на Банкову для проведення переговорів.
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