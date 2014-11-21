Порошенко і Байден відвідали Майдан (фото)

Віце-президент США прийшов покласти квіти до пам'ятного знаку з президентом України Петром Порошенком, повідомляє "Українська правда".

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Разом з Джо Байденом на алею Небесної сотні прийшли українські політики і члени уряду: прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, один з лідерів Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко та інші.

Після цього, український президент і віце-президент США пішли на Банкову для проведення переговорів.