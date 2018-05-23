Між міністром фінансів і прем'єром сталася перепалка на засіданні Кабміну

За повідомленнями ЗМІ, Кабмін може ініціювати відставку Данилюка.

На засіданні Кабінету міністрів між міністром фінансів Олександром Данилюком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом сталася перепалка.

Так, під час засідання Данилюк у досить ультимативній формі зажадав призначити собі п'ятого заступника, подання на якого подано давно, передає LB.ua.

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Гройсман не в менш жорсткій манері відповів, що не буде цього робити. У відповідь на що Данилюк сказав, що нехай у такому випадку на нього самого готують подання на відставку.

За словами джерел видання, зі слів Гройсмана можна було зрозуміло, що саме так він і вчинить - поставить перед парламентом питання про звільнення Данилюка.

"Якщо хочуть, хай звільняють. Сам я у відставку не піду - не такий я чоловік", - заявив Данилюк у коментарі LB.ua, де-факто підтвердивши перепалку з прем'єр-міністром.

"І все-таки я наполягаю на тому, щоб Мінфін був повністю укомплектований і працював згідно із законодавством", - резюмував міністр.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Раді був зареєстрований проект постанови про звільнення міністра фінансів Данилюка.