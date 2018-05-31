Порошенко підписав указ про початок десятиліття української мови

За словами президента, "українську мову ми всі разом будемо захищати, оскільки мова тримає націю та забезпечує її розвиток".

Президент України Петро Порошенко підписав указ про невідкладні заходи зі зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України.

Про це він оголосив під час перебування в Івано-Франківській області.

"Я прийняв рішення і підписую указ про те, що 2018 року ми оголошуємо 10-ліття української мови. І робимо усе можливе для того, щоб мову захистити", - сказав Порошенко.

За його словами, "головне, що тримає націю, що забезпечує її розвиток, - є українська мова".

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Як заявив президент, він як глава держави має дбати про те, аби законодавчі ініціативи "залишали широкий простір для реалізації прав тих громадян, чиєю рідною мовою спілкування стала кримськотатарська, російська, грецька, румунська, болгарська, польська, але українську мову ми всі разом будемо захищати". "Це є наше пріоритетне завдання", - сказав Порошенко.

Раніше президент нагадав, що нині в Україні запроваджено квоти на українську мову на телебаченні та радіо.