Порошенко пообіцяв підписати сьогодні указ про 10-річчя української мови з "абсолютно чіткими кроками"

11:53, 31 травня 2018
Суспільство
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Порошенко зазначив, що указом будуть передбачені «абсолютно чіткі кроки» / фото president.gov.ua

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час VII Національного молитовного сніданку у Києві.

«П’ять років тому вдвічі менше людей пишалися тим, що вони спілкуються українською мовою. П’ять років тому на телеканалах України була лише російська мова, російські фільми. Вчора я повернувся з відкриття в «Мистецькому арсеналі» книжкового форуму, п’ять років тому у нас всі книжки були російською мовою і п’ять років тому півтори тисячі пам’ятників Леніну стояли по всій Україні», - зазначив він.

Президент нагадав, що нині в Україні запроваджено квоти на українську мову на телебаченні та радіо.

«Сьогодні під час поїздки в Івано-Франківськ я підпишу указ про проголошення 10-річчя української мови з абсолютно чіткими кроками, що ми повинні зробити за ці 10 років», - заявив Порошенко.

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Теги: #українська мова#Петро Порошенко