Під МЗС провели акцію на підтримку викраденого російськими спецслужбами активіста

Як повідомляє Крим.Реалії, організатори акції зібралися, щоб морально підтримати кримчанина і висловити обурення діями російської влади, які, на думку активістів, утримують під вартою Кольченка у сфабрикованій кримінальній справі.

«Також ми хочемо звернутися до влади України, яка на наш погляд не докладає належних зусиль для того, щоб Олександр Кольченко та Олег Сенцов швидше опинилися на волі», - повідомила одна з організаторів акції Олександра Назарова.

Акція була імпровізованим святкуванням дня народження кримського політв'язня. Учасники пікету принесли з собою святковий торт, на якому було нанесено напис «З днем народження, Сашко» і зображення Криму, пофарбованого у кольори прапора України.

У руках учасники заходу тримали повітряні кульки та плакати з написами: «Нікому не потрібен дозвіл, щоб бути вільним!», «Порошенко, а що ти подарував Кольченку на День народження?», «#FreeKolchenko» та іншими гаслами.

Читайте такожУкраїна вважає викрадених Росією Савченко і Сенцова політичними в'язнямиПізніше до них вийшов посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба, який запевнив присутніх, що їх відомство має намір використовувати всі доступні заходи для захисту інтересів Кольченко та інших політв'язнів.

«Ми обрали політику агресивної публічної кампанії. У тих міжнародних контактах, які відбуваються у президента Володимира Путіна, в тому числі в Австралії, звучить питання про звільнення українських політв'язнів, які перебувають на території Росії», - сказав представник українського МЗС.

Під час акції її учасники зачитали звернення до президента України Петра Порошенка з вимогою активізувати дії зі звільнення українського режисера Олега Сенцова й Олександра Кольченка, а також прозвітувати про те, що вже було зроблено в цьому напрямку.

Свої вітання Кольченку голова МЗС України Павло Клімкін адресував через Twitter.

Олександр Кольченко був заарештований у Сімферополі у травні 2014 року і етапований до СІЗО «Лефортово» в Москву. Слідчі ФСБ звинувачують його, а також ще трьох мешканців Криму, в тому числі українського режисера Олега Сенцова, в організації та участі у терористичному співтоваристві, підготовці теракту та незаконному обігу зброї. У жовтні цього року термін утримання під вартою було подовжено до 16 січня 2015 року.