ФСБ стверджує, що в Криму затримано диверсантів з "Правого сектора", серед яких і режисер Сенцов

У Федеральній службі безпеки Росії заявляють, що в анексованому Криму затримано членів "диверсійно-терористичної групи" "Правого сектора".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФСБ.

"Основною метою злочинної діяльності групи було здійснення диверсійно-терористичних актів у містах Сімферополь, Ялта і Севастополь, а в подальшому знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач", - стверджують у ФСБ.

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Слідчим управлінням ФСБ Росії розслідується кримінальна справа стосовно О.Сенцова, С.Афанасьєва, А.Чирнія, А.Кольченка за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (терористичний акт), ч. 2 ст. 205.4 («організація терористичного угруповання і участь у ньому»), ч. 3 ст. 222 («незаконний оборот зброї») КК РФ. Зазначається, що вони здійснили у складі терористичного угруповання приготування до здійснення терористичного акту - вибухів проти вночі на 9 травня 2014 року саморобних вибухових пристроїв біля «меморіалу Вічного вогню» і пам'ятника В.Леніну в м. Сімферополі, а також підпалів офісів громадської організації «Русская община Крыму» і представництва партії «Единая Россия» у м. Сімферополі 14 і 18 квітня 2014 року, відповідно.

У ході проведених обшуків за місцем проживання співучасників злочинів виявлено і вилучено: вибухові речовини, вогнепальну зброю, боєприпаси, каністри із запалювальною сумішшю, будівельні каски (подібні використовувалися при заворушеннях на «Майдані»), респіратори, протигази, балони з фарбою (аерозоль), націоналістичну атрибутику тощо.

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У справі утримуються під вартою Сенцов, Афанасьєв, Чирній і Кольченко, яким найближчим часом буде пред'явлено звинувачення у здійсненні вищезгаданих злочинів.

Підозрювані надають свідчення про участь представників «Правого сектору» в організації терористичних актів на території Криму з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації на півострові і впливу на ухвалення рішення органами влади Російської Федерації про вихід Республіки Крим з її складу.

У свою чергу, «Правий сектор» спростовує заяву ФСБ про підготовку терактів у Криму і про зв'язок з організацією українського режисера Олега Сенцова.

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Про це УНІАН повідомив прес-секретар «Правого сектора» Артем Скоропадський.

«Він (Олег Сенцов) просто патріот, який просто хотів жити на рідній українській землі, і нинішній кремлівський режим переслідує всіх, хто вважає Крим Україною. Наскільки мені відомо, він не є членом «Правого сектора», - заявив він.

«Ми зараз перевіряємо, чи є решта затриманих членами «Правого сектора», але сама заява ФСБ про те, що організація, члени організації готували теракт – це чергова кремлівська пропаганда, тому що «Правий сектор» неодноразово заявляв, що діє суто в рамках українського законодавства», - повідомив Скоропадський і додав, що «теракти, жертви серед мирного населення, вбивства – це не наше бачення того, як потрібно повертати Крим, безумовно, ніяких терористичних дій у Криму «Правий сектор» не готував».

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Як повідомляв УНІАН, 11 травня співробітники ФСБ Росії затримали у Сімферополі українського режисера, активіста Майдану Олега Сенцова. Його звинувачували в підготовці терактів.

Пізніше стало відомо, що Сенцова етаповано до московського СІЗО «Лефортово».

28 травня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євгеній Перебийніс заявив, що Консульський відділ Посольства України в РФ направив додатковий запит ФСБ Росії про надання дозволу на зустріч українського режисера Сенцова і ще двох затриманих українців з консульським працівником.

Він повідомив, що 27 травня українська сторона одержала від РФ ноту, в якій стисло інформується про те, які статті інкримінуються затриманим. Зокрема, українці підозрюються в організації терористичної діяльності, підготовці злочинів, незаконному придбанні і носінні зброї.

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“Ми вживатимемо всіх необхідних заходів, передбачених конвенціями, для того, щоб добитися від Російської Федерації детальнішої інформації про місце утримання українських громадян і про те, що їм інкримінується”, - сказав Перебийніс.

Він підкреслив, що Україна вимагає звільнити своїх громадян, оскільки злочини, які їм інкримінуються, є “абсолютним абсурдом”.