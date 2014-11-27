Депутати нової Ради обрали тимчасову президію

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 370 народних депутатів із 404, зареєстрованих в сесійній залі.

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До тимчасової президії увійшли: від «Блоку Петра Порошенка» Володимир Гройсман, від “Народного фронту” Андрій Парубій, від “Самопомочі” - Олег Лаврик, від “Опозиційного блоку” - Олександр Вілкул, від Радикальної партії - Юрій Шухевич і від “Батьківщини” - Андрій Кожем'якін.

Спікер парламенту Олександр Турчинов вже оголосив про припинення повноважень Верховної Ради минулого скликання і урочисто відкрив першу сесію Ради VIII скликання. В сесійній залі зареєструвались 389 народних депутатів.