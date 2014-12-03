В Луганську і Донецьку запрацюють центри, які контролюватимуть перемир'я

Про це центр інформує у Facebook.

Генерал-лейтенант Володимир Аскаров підкреслив, що сторони, які брали участь у обговоренні, дійшли згоди про запровадження режиму тиші.

Також була досягнута домовленість, що із 18:00 припиняється вогонь в районі аеропорту "Донецьк". Також опрацьовується питання щодо постачання їжі, води, засобів обігріву до захисників нового терміналу летовища.

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Представник ЗС РФ генерал-лейтенант Олександр Лєнцов повідомив про те, що однією з цілей робочої зустрічі в Донецьку було розгортання у місті робочої групи з контролю та координації з питань припинення вогню. Схожа уже діє в Дебальцевому.

Сторони визначилися із місцем розміщення цього центру і оперативна група вже приступила до його розгортання. У четвер центр запрацює у повному обсязі.

Особовий склад центру буде аналогічним дебальцівському: представники Збройних Сил України, окремих районів Донецької області, військові РФ та ОБСЄ. Аналогічний центр діятиме й в Луганську.