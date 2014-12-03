В Луганську і Донецьку запрацюють центри, які контролюватимуть перемир'я
У вівторок співкерівники спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін представник ЗС України генерал-лейтенант Володимир Аскаров та представник ЗС РФ генерал-лейтенант Олександр Лєнцов провели зустрічі за участі представників ОБСЄ та окремих районів Донецької області у місті Донецьку.
Про це центр інформує у Facebook.
Генерал-лейтенант Володимир Аскаров підкреслив, що сторони, які брали участь у обговоренні, дійшли згоди про запровадження режиму тиші.
Також була досягнута домовленість, що із 18:00 припиняється вогонь в районі аеропорту "Донецьк". Також опрацьовується питання щодо постачання їжі, води, засобів обігріву до захисників нового терміналу летовища.
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Представник ЗС РФ генерал-лейтенант Олександр Лєнцов повідомив про те, що однією з цілей робочої зустрічі в Донецьку було розгортання у місті робочої групи з контролю та координації з питань припинення вогню. Схожа уже діє в Дебальцевому.
Сторони визначилися із місцем розміщення цього центру і оперативна група вже приступила до його розгортання. У четвер центр запрацює у повному обсязі.
Особовий склад центру буде аналогічним дебальцівському: представники Збройних Сил України, окремих районів Донецької області, військові РФ та ОБСЄ. Аналогічний центр діятиме й в Луганську.