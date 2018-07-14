Окупаційна влада Криму випустила Рамазанова із СІЗО

Рамазанов вийшов на волю під підписку про невиїзд.

Окупаційна влада Криму випустила із Сімферопольського СІЗО Ісмаїла Рамазанова, заарештованого після обшуків у кримських татар в січні цього року.

Про це повідомляє співтовариство «Кримська солідарність» у мережі Facebook.

«Зустріч Ісмаїла Рамазанова із СІЗО, де він перебував до сьогоднішнього ранку. На даний момент його відпустили на волю під підписку про невиїзд», - йдеться в коментарі до відповідного відео.

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Також розміщено відео зустрічі Рамазанова з матір’ю після кількамісячного перебування у СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня у тимчасово окупованому Криму російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар, одного з них - Ісмаїла Рамазанова - затримали й побили. Рамазанова звинуватили в пропаганді екстремізму та заарештували.