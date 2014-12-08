Майже 70% поляків бачать загрозу для Польщі через ситуацію в Україні - опитування

Про це свідчать результати опитування CBOS, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

"Більше двох третин опитаних (69%) вважають, що ситуація в Україні створює загрозу для безпеки Польщі, чверть (25%) мають іншу точку зору. Опитані під загрозою для країни мають на увазі в першу чергу загрозу для польської економіки. Крім того, говорять про небезпеку в енергетичній сфері та бояться військового вторгнення інших військ на польську територію", - йдеться у досліджені.

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Більше 60% польських громадян також сказали, що бачать загрозу не лише для Польщі, а й для Європи, та майже 50% бачать загрозу через агресію Росії проти України для цілого світу.

За подіями в Україні слідкує майже 80% поляків: найчастіше це люди з вищою освітою та чоловіки.

"Практично увесь 2014 рік утримувалося велике зацікавлення більшості опитуваних ситуацією в Україні, котре супроводжувалося неспокоєм, що цей конфлікт може поширитись та загрожувати безпеці нашій країні", - відзначив СBOS.