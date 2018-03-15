Помилилася: Савченко заявила, що снайперів до готелю "Україна" заводив Пашинський, а не Парубій

Надія Савченко публічно вибачилася перед спікером.

Народний депутат Надія Савченко заявила, що помилилась, звинувативши спікера парламенту Андрія Парубія у тому, що він заводив снайперів до готелю «Україна» під час Майдану.

Читайте також"Якщо їм не слабо": Савченко запропонувала допитати її на поліграфіЗа її словами, це був не Парубій, а очільник парламентського комітету з питань нацбезпеки Сергій Пашинський, повідомляє "Громадське".

«Якщо я сказала Парубій, то я прошу вибачення. Я публічно приношу вибачення Парубію... Якщо я говорила прізвище Парубій, то мала на увазі Пашинський», — сказала Савченко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Савченко заявила, що бачила як Парубій заводив до готелю "Україна" снайперів під час подій на Майдані у 2014 році.

Нагадаємо, Савченко також заявила, що під час перебування у Європі давала свідчення щодо «корупції президента України Петра Порошенка».