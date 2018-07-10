ГПУ закінчила розслідування незаконного заволодіння земельними ділянками Добкіним

Генеральна прокуратура України (ГПУ) завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього харківського міського голови, народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна у незаконному заволодінні земельними ділянками.

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Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. Крім Добкіна, підозрюваними у справі проходять його екс-заступник – директор Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин, колишній начальник управління земельних відносин Харківської міськради та представники обслуговуючого кооперативу та споживчого товариства.

«У ході досудового розслідування встановлено, що колишній Харківський міський голова, його заступник - директор Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, начальник управління містобудування та архітектури - головний архітектор міста Харкова, начальник управління земельних відносин Харківської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, діючи в інтересах засновників обслуговуючого кооперативу та споживчого товариства, сприяли у пособництві останнім у незаконному заволодінні шахрайським шляхом земельними ділянками на території м. Харкова», - зазначила Сарган.

Таким чином, за її словами, представники обслуговуючого кооперативу та споживчого товариства за пособництва вищезазначених службових осіб Харківської міської ради заволоділи земельними ділянками на території Харкова загальною площею понад 74 га, чим спричинили збитки територіальній громаді міста на загальну суму понад 230 млн гривень.

Матеріали досудового розслідування надано стороні захисту для ознайомлення. Згодом обвинувальний акт стосовно зазначених вище службових осіб Харківської міської ради, представників обслуговуючого кооперативу та споживчого товариства буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня 2017 року дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна.

Генпрокуратура вбачала в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн. Добкін відкидав всі звинувачення і запевняв, що Харківська міськрада не приймала протизаконних рішень, коли він у 2006-2010 роках був міським головою Харкова.

15 липня суд постановив арештувати депутата до 14 вересня з можливістю внесення застави в розмірі 50 млн грн. Заставу за Добкіна внесли співголова «Опозиційного блоку» Борис Колесніков і народний депутат Вадим Новинський.

4 серпня Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Добкіна.

4 вересня колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила під арештом майно Добкіна.

15 березня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що справи Добкіна та Новинського будуть передані до суду в першій половині 2018 року.

5 липня Луценко оголосив про зміну раніше повідомленої підозри Добкіну.