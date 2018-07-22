Румунія модернізує митні пункти на кордоні з Україною

Митні пункти модернізують також на кордоні з Молдовою та Сербією.

Румунія планує модернізувати митні пункти на кордонах з Україною, Молдовою та Сербією.

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на Radio Rumania, про це заявив міністр державних фінансів країни Еуджен Теодорович.

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За його словами, митні пункти будуть модернізовані та оснащені стаціонарними і мобільними сканерами, так що всі вантажі, які в'їдуть у країну, будуть перевірені. захід спрямований на скорочення контрабанди та усунення заподіяння збитків державному бюджету.

Теодорович також зазначив, що буде підписано ряд урядових угод, на підставі яких ці закупівлі будуть здійснюватися до кінця року. Для цього румунський уряд вже веде переговори з основними виробниками в галузі з Китаю, США та Швейцарії для придбання обладнання.