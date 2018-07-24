Мер Ірпеня оголосив про відставку

Карплюк планує скласти повноваження 2 серпня.

Мер міста Ірпінь, що у Київській області, Володимир Карплюк заявив, що прийняв рішення піти у відставку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я, Володимир Карплюк, прийняв рішення 2 серпня 2018 року скласти повноваження Ірпінського міського голови" - написав Карплюк.

Він зазначив, що у подальшому планує висунути свою кандидатуру до Верховної Ради.

"Своїм головним завданням зараз я бачу підтримку нашого регіону на загальнодержавному рівні. Моя наступна мета – участь у парламентській кампанії через висунення своєї кандидатури до Верховної ради по округу, до якого входить Ірпінь та Приірпіння", - написав мер Ірпеня.

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Як повідомляв УНІАН, на Карплюка відкрито 16 кримінальних проваджень. Прокуратура звинувачує ірпінського міського голову в тому, що він створив злочинну організацію.

Мера Ірпеня та його заступників також звинувачують у зловживанні службовим становищем, а також привласненні, розтраті майна, за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 205 (фіктивне підприємництво, вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 366 (службове підроблення, вчинене у складі злочинної організації) КК України.

За даними прокуратури, злочинна організація вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини з метою розкрадання бюджетних коштів і земель на території міста Ірпеня, що складає десятки мільйонів гривень збитків. Підозри отримали також двоє членів команди Володимира Карплюка.