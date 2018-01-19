Київська обласна прокуратура діє в рамках закону щодо мера Ірпеня - рішення суду

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) визнала дії прокурора Київської області Дмитра Чібісова щодо мера Ірпеня Володимира Карплюка правомірними. Про це повідомляє КДКП на своїй сторінці у соцмережі.

Нагадаємо, Володимир Карплюк, на якого, станом на сьогодні, відкрито 16 кримінальних впроваджень, поскаржився до комісії прокурорів на роботу прокурора Київської області. Дев'ять скарг за підписом Ірпінського мера, його заступників та захисників про порушення кримінального процесуального законодавства, та порушення прокурорської етики були розглянуті комісією. За повідомленням КДКП, порушення в діях прокурора Київської області відсутні, відтак 17 січня, дисциплінарне провадження щодо Дмитра Чібісова у зв’язку з відсутністю у його діях складу проступку було закрито.

20 грудня 2017 року Д.Чібісов публічно оголосив другу підозру Володимиру Карплюку у низці тяжких та особливо тяжких злочинів прямо у залі засідань Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури. Дмитро Чібісов заявив “Я хотів показати, щоб усі бачили, як тривають слідчі дії з цією особою. Провести їх у нормальному руслі неможливо. Посадовець (Володимир Карплюк) затягує слідство, не з’являється на визначений час, відмовляється надавати пояснення, протягом тривалого часу не відповідає на телефонні виклики”, - пояснив тоді свою позицію прокурор.

Прокуратура звинувачує ірпінського міського голову в тому, що він створив злочинну організацію. Мера Ірпеня та його заступників також звинувачують у зловживанні службовим становищем, а також привласненні, розтраті майна, за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 205 (фіктивне підприємництво, вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 366 (службове підроблення, вчинене у складі злочинної організації) КК України. За даними відомства, злочинна організація вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини з метою розкрадання бюджетних коштів і земель на території міста Ірпеня, що складає десятки мільйонів гривень збитків. Підозри отримали також члени команди Володимира Карплюка соратники по партії "Нові обличчя" - заступники Дмитро Христюк та Лідія Михальченко.

Перша підозра Володимиру Карплюку стосувалася порушення ним за часів його бізнес-діяльності правил безпеки на будівництві, через що загинула одна людина, а друга отримала важкі травми.

Після вручення підозри Ірпінському міському голові працівники комунальних підприємств та депутати партії "Нові обличчя” провели низку заходів під прокуратурою, які не відзначались загалом ані чисельністю, ані емоційністю, що було розцінено прокуратурою як тиск на слідство. По факту відкрито кримінальне впровадження за статтею 343 КК України.

Наразі, сам Володимир Карплюк після оголошення йому підозри у залі засідань, вночі виїхав до Польщі, де він має бізнес та нерухомість. Напередодні цим подіям ним було продано будинок в м. Буча в якому він проживав понад 5 років.

Найближчим часом суд має обрати Карплюку запобіжний захід, загалом йому загрожує до 12 років позбавлення волі.