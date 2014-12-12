Американська Barrett Firearms буде поставляти вогнепальну зброю українським військовим

Про це повідомляє прес-служба концерну «Укроборонпром», до складу якого входить «Укрінмаш». Згідно з повідомленням, зброя в найкоротші терміни буде надана СБУ і Нацгвардії.

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Обсяги та терміни виконання контракту представники концерну не уточнили.

«Barrett Firearms - американська компанія з виробництва вогнепальної зброї, оптичних приладів та амуніції. Спеціалізація - великокаліберні снайперські гвинтівки», - сказано в повідомленні «Укроборонпрому».

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня сенат США підтримав законопроект, який передбачає надання суттєвої фінансової допомоги, летального озброєння і визначає Україну особливим військовим партнером США поза блоком НАТО.

У грудні держконцерн «Укроборонпром» підписав низку контрактів з французькою компанією Thales Group, виробником систем комунікації та інформаційної безпеки, а також з виробником оптичних приладів і тепловізорів ATN Corporation.