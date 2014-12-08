Україна уклала контракти з ATN Corporation на поставку військового обладнання

Про це йдеться в повідомленні прес-служби держконцерну "Укроборонпром". У повідомленні наголошується, що обладнання призначене для Служби безпеки, Національної гвардії і Міністерства оборони, і буде доставлене найближчим часом.

Читайте такожКанада допоможе Україні тренувати військову поліцію - BBC

АТN Corporation - провідний розробник і виробник приладів нічного бачення і тепловізійних пристроїв, який виготовляє повний спектр оптичних приладів.