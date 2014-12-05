Французька Thales Group поставить військове обладнання українській армії

Про це повідомляє прес-служба держконцерну "Укроборонпром". Згідно з повідомленням, контракт був підписаний в ході переговорів між представниками компанії "Укрінмаш", що входить до складу "Укроборонпрому", і делегацією Thales Group.

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Обсяги та терміни виконання контракту представники концерну не уточнили.

"Thales Group - міжнародна промислова група, що займає провідні позиції в області безпеки інформаційних і комунікаційних систем авіакосмічного, військового і морського призначення. Підприємства, що входять до складу Thales Group, виробляють повний спектр продукції військового призначення, у тому числі засоби зв'язку, радіоелектронної боротьби, радіолокаційні комплекси і багато іншого", - сказано в повідомленні держконцерну.