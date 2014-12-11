Сенат США підтримав законопроект про надання Україні озброєння і статусу союзника без членства в НАТО

Про це повідомляє офіційний сайт Демократичної партії США в Сенаті.

Законопроект передбачає, що президент США отримає повноваження та можливість надати Україні військову допомогу на загальну суму 350 млн доларів.

Зазначена допомога міститиме предмети особистого захисту та навчання в протидії наступальним видам озброєнням для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, протитанкові озброєння, зброю та боєприпаси для особового складу, радари для виявлення артилерійських батарей, далекоміри, обладнання для оптичного наведення та управління, безпілотники для тактичного спостереження, захищене комунікаційне обладнання.

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Також окремо передбачається додаткова фінансова допомога за іншими напрямками підтримки.

Крім того, законопроект вимагає від президента США ввести нові санкції стосовно російських підприємств оборонної галузі.

Аналогічний законопроект під номером H.R.5782 повинен також бути підтриманим Палатою представників (Нижня палата Конгресу), і тільки потім президент США Барак Обама повинен буде вирішувати, чи підтримувати рішення Конгресу, чи накласти вето.

Відповідно до законопроекту, не пізніше ніж через 60 днів після набуття ним чинності, президент США повинен направити в комітети з закордонних справ та асигнувань обох палат Конгресу доповідь з детальним описом статей військової допомоги, забезпечення безпеки та тренування з зазначеними термінами надання цієї допомоги.

Для здійснення планів щодо надання військової допомоги на суму в $350 млн, процес повинен розпочатися з 2015 року та розрахований на виконання зобов`язань та витрат до кінця 2017 року.

Також передбачається надання допомоги внутрішньо переселеним особам в Україні. Зокрема, не пізніше ніж через 30 днів після набуття цим законопроектом чинності, Секретар Державного департаменту повинен направити в комітети з закордонних справ, асигнувань та з питань енергетики та торгівлі обох палат Конгресу план, який буде включати дії уряду США, інших урядів та міжнародних організацій для того, щоб можна було задовольнити потреби для захисту та допомоги переселенців в Україні.

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Крім того, передбачається, що Держсекретар та Міністр оборони США повинні допомогти українським підприємствам в оборонній галузі переорієнтувати власний експорт з російського ринку та знайти відповідні альтернативні ринки для українських підприємств, які вже значно зменшили свій експорт та співробітництво з підприємствами оборонного сектору Росії.

Також мова йде про надання допомоги в енергетичній галузі шляхом забезпечення енергетичної безпеки України протягом 2014 та 2015 року. Передбачається співпраця з українським урядом для розроблення середньострокових і довгострокових планів по збільшенню виробництва і підвищенню енергоефективності щодо підвищення енергетичної безпеки, допомагаючи Україні знизити свою залежність від імпорту природного газу з Росії.