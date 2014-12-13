Порошенко і керівництво МВФ обговорили подальшу співпрацю

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Як наголошується в повідомленні, глава держави запевнив високих представників МВФ у відданості команди реформаторів ідеям реформ, незважаючи на важку ситуацію, в якій опинилася країна.

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"У нас зараз дуже професійна, орієнтована на результат команда", - заявив президент, наголосивши, що в команді немає ніяких розбіжностей щодо напрямки реформування країни.

Представники керівництва МВФ високо оцінили новий сформований уряд, зокрема, залучення до роботи міжнародно визнаних фахівців з досвідом успішного проведення реформ. Девід Ліптон особливо відзначив призначення міністром фінансів Наталії Яресько.

Співрозмовники обговорили питання співпраці України з МВФ і виконання поточної програми кредитування.

Президент подякував керівництву МВФ за розуміння ситуації, в якій опинилася Україна, і за підтримку, а також запевнив у своїй готовності всіляко сприяти подальшій співпраці з МВФ, підкреслюється в повідомленні.