Порошенко і керівництво МВФ обговорили подальшу співпрацю
Президент Петро Порошенко провів зустріч з першим заступником директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном і директором Європейського департаменту МВФ Поулом Томсеном.
Про це повідомляє прес-служба глави держави. Як наголошується в повідомленні, глава держави запевнив високих представників МВФ у відданості команди реформаторів ідеям реформ, незважаючи на важку ситуацію, в якій опинилася країна.
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"У нас зараз дуже професійна, орієнтована на результат команда", - заявив президент, наголосивши, що в команді немає ніяких розбіжностей щодо напрямки реформування країни.
Представники керівництва МВФ високо оцінили новий сформований уряд, зокрема, залучення до роботи міжнародно визнаних фахівців з досвідом успішного проведення реформ. Девід Ліптон особливо відзначив призначення міністром фінансів Наталії Яресько.
Співрозмовники обговорили питання співпраці України з МВФ і виконання поточної програми кредитування.
Президент подякував керівництву МВФ за розуміння ситуації, в якій опинилася Україна, і за підтримку, а також запевнив у своїй готовності всіляко сприяти подальшій співпраці з МВФ, підкреслюється в повідомленні.
Запевнив високих представників МВФ у відданості команди реформаторів ідеям реформ та обговорив подальшу взаємодію. pic.twitter.com/eArI1nHv1R
— Петро Порошенко (@poroshenko) December 13, 2014