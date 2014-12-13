Президент надав українське громадянство екс-главі МВС Грузії
21:28, 13 грудня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко підписав указ про надання громадянства України кандидатові на посаду першого заступника МВС Екє Згуладзе.
Экатерине Згуладзе стала громадянкою України / @poroshenko
Про це глава держави написав на сторінці у "Твіттері".
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"Підписав указ про надання громадянства України кандидатці на посаду першого заступника МВС - пані Згуладзе", - написав він.
"Як президент розраховую на те, що унікальна роль Катерини Згуладзе в уряді дозволить реформувати систему МВС радянського типу в європейську", - зазначив президент.
Підписав Указ про надання громадянства України претендентці на посаду першого заступника МВС - пані Згуладзе pic.twitter.com/Z3Z6YLLiL7
— Петро Порошенко (@poroshenko) December 13, 2014
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