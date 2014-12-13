Президент надав українське громадянство екс-главі МВС Грузії

Про це глава держави написав на сторінці у "Твіттері".

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"Підписав указ про надання громадянства України кандидатці на посаду першого заступника МВС - пані Згуладзе", - написав він.

"Як президент розраховую на те, що унікальна роль Катерини Згуладзе в уряді дозволить реформувати систему МВС радянського типу в європейську", - зазначив президент.