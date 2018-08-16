Росія закривала для руху кораблів район у Чорному морі біля кордонів України - ЗМІ

На разі достеменно не відомо з чим пов’язані данні дії Російської Федерації неподалік південних кордонів України.

Чорноморський флот Росії 15 серпня, з 7:00 до 20:00 закривав для судноплавства район у північно-західній частині Чорного моря від мису Тарханкут до дельти Дунаю.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела.

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Відповідно до інформації ресурсу з моніторингу руху цивільних судів ShippingExplorer у Чорному морі в даному районі знаходяться декілька цивільних суден які припинили рух та стали на якір. Зокрема, це вантажне судно Nahide-M, танкер Hercules і танкер Yukon Star.

Також, з власних джерел, Мілітарному порталу стало відомо, що російські військові кораблі попереджували цивільні судна Ocean Force та BFP Melody про необхідність зміни курсу у зв’язку з закриттям морського району.

У закритті морського району беруть участь малий протичовновий корабель "Поворино", катер зв’язку "КСВ-2155" і морський тральщик "Вице-адмирал Захарьин" Чорноморського флоту РФ.

Окрім того, 14 серпня в районі мису Тарханкут – селища Міжводне у Каркінітській затоці Берегова охорона Росії проводила радіотехнічні навчання. "Патрульний катер проекту “Мангуст” йшов вздовж узбережжя окупованого півострова Крим, а береговий радіотехнічний пункт у селищі Чорноморське відслідковував його наявними радіотехнічними засобами з метою перевірки «мертвих зон» у даному районі", - пише видання.

На разі достеменно не відомо з чим пов’язані данні дії Російської Федерації неподалік південних кордонів України.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої експансії.