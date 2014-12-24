Суд поновив розгляд справи про заборону КПУ

Київський апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про зупинення провадження у справі про заборону діяльності Комуністичної партії України та направив цю справу для подальшого розгляду.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

Відповідна ухвала була прийнята сьогодні при розгляді апеляційної скарги Мін’юсту та Укрдержреєстру.

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Апеляційна скарга була подана на ухвалу суду першої інстанції від 5 листопада 2014, якою Окружний адмінсуд Києва зупинив провадження у даній справі. Підставою для такого рішення стали численні позови КПУ до Кабінету Міністрів України та Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про заборону на території України Комуністичної партії України.

Довідка. Комуністична партія України була зареєстрована Міністерством юстиції України 5 жовтня 1993 року, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію № 505.

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Згідно із Законом України «Про політичні партії в Україні», статтею 5, утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на: ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, посягання на здоров’я населення.

Згідно з частиною 2 вказаної статті політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.