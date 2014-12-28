Рада засідатиме, поки не розгляне всі питання

За дане рішення проголосувало 249 народних депутатів, передає кореспондент УНІАН.

На засідання парламенту прибули члени уряду на чолі з прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Читайте такожРада може уточнити положення бюджетних законів за підсумками першого кварталу 2015 рокуДля розгляду залишилося ще 9 законопроектів, в тому числі розгляд двох законопроектів в другому читанні, якими вносять зміни до Податкового кодексу.

Також ВР сьогодні планує розглянути проект Державного бюджету на 2015 рік.

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