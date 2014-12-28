До Ради прибули прем'єр і міністри

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі також присутнє керівництво парламенту, представники всіх фракцій.

Яценюк розпочав виступ з питань бюджету.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 грудня, Верховна Рада України зібралася на позачергове засідання, щоб розглянути проект бюджету на 2015 рік, а також ряд законопроектів, покликаних забезпечити виконання цього бюджету.

Читайте такожРада відновила засідання (пряма трансляція)Однак, розгляд проекту бюджету упродовж дня так і не розпочався: у ВР об 11.00 було оголошено перерву на 30 хвилин на вимогу фракцій «Самопоміч» та Радикальної партії. Потім перерву було продовжено до 16.00, а пізніше – до 18.00, потім - до 19.00.

Однак, раніше лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко спрогнозував позитивне голосування сьогодні за проекти законів, необхідні для ухвалення бюджету-2015.