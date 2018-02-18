Лукашенко відправить миротворців на Донбас, якщо Путін і Порошенко домовляться

Лукашенко зазначив, що ще в перший рік конфлікту Білорусь направила свої пропозиції, як його можна врегулювати. Однак високопоставлені чиновники з Брюсселя в той час не прийняли їх.

Білорусь готова взяти участь у миротворчій місії в Україні при домовленості між президентом України Петром Порошенком і Росії Володимиром Путіним.

Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив журналістам у неділю, передає Українська правда з посиланням на білоруське агентство БЕЛТА.

Він підкреслив, що якби Білорусі доручили зіграти якусь роль у врегулюванні конфлікту в Україні, вона б виконувала все необхідне, не займаючи чиюсь позицію.

"Я навіть говорив обом президентам, Порошенку і Путіну: ви не розраховуйте на те, що я чийсь буду. Я буду чітко виконувати те, про що ви, два президента, домовтеся: стати між - я стану, домовтеся вивести 10 тисяч збройних сил Білорусі - ми поставимо їх на кордоні, де ви скажете. Але я не зможу зробити те, про що ви не домовитеся", - сказав Лукашенко.

"В іншому випадку з нашої миротворчості толку не буде, якщо ми займемо чиюсь позицію", - заявив він.

Читайте такожБілорусь готова відправити миротворців на Донбас: названі умовиЛукашенко зазначив, що ще в перший рік конфлікту Білорусь направила свої пропозиції, як його можна врегулювати. Однак високопоставлені чиновники з Брюсселя в той час не прийняли їх.

"І я зараз вважаю, що багато європейців зацікавлені в цьому конфлікті, як би вони себе не виряджали в миротворців. Якби прийняли - був би варіант. Сьогодні повернулися до половинчастого варіанту того, що я пропонував: давайте і білорусів включимо (це НАТО пропонує), тому що їм нібито довіряє Росія", - сказав президент Білорусі.

Як повідомлялося, у суботу президент Петро Порошенко заявив, що Україна готова до дискусій щодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, а також щодо країн, які братимуть у ній участь.

Водночас він зазначив, що згідно з принципом миротворчих операцій, у них, як правило, не беруть участі сусідні країни.