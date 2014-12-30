Українські військові посилили захист стратегічних об'єктів поблизу Маріуполя

Українські військові посилили захист територій поблизу стратегічно важливих об’єктів неподалік Маріуполя на Донеччині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

«На узбережжі Азовського моря військовослужбовці інженерних підрозділів Збройних сил України успішно відпрацювали завдання щодо протидії висадки десанту умовного противника та захисту берегової лінії», - йдеться в повідомленні.

Українські воїни виконали поставлену задачу за складних погодних умов на плаваючих транспортерах типу ПТС-2.

Читайте такожУсі блокпости під Маріуполем, крім одного, припинили пропуск

«Прибувши у визначений район, бійці двох рухомих загонів загородження провели інженерну розвідку підступів до моря та застосували мінний заслон. Завдання постійно ускладнювалися. За підсумками практичного заняття ми вкотре довели, що готові діяти за призначенням по всій території зони відповідальності», - цитує прес-служба командира підрозділу інженерних військ.

За словами керівництва сектору, підрозділи військових інженерів посилили захист територій поблизу стратегічно важливих об’єктів та відпрацювали чіткий план протидії терористичним актам в регіоні.