Аналітик розповів, кого Росія бачить "своїм" кандидатом на виборах

У РФ домінує точка зору, що всі українці - "мазепинці", зазначив експерт.

Російська Федерація у зв'язку з наближенням виборів в Україні буде працювати на створення нестабільності в нашій країні.

Читайте такожЕксперт пояснив, чому в Україні не будуть переносити вибори

Таку думку висловив політичний експерт аналітичного центру DemocracyHouse Анатолій Октисюк. Можливі кібератаки і спроби впливати на результати виборів в українській державі, розповів експерт під час чату на "Главреді".

За його словами, жоден з найбільш ймовірних кандидатів на пост президента України не вважається "своїм" для РФ, крім політика і бізнесмена, кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука, до якого у Москви є стовідсоткова довіра.

"Зараз у Росії домінує точка зору, що всі українці - "мазепинці" (гетьман Іван Мазепа, на нього Російська православна церква наклала анафему - ред.), і вони можуть зрадити в будь-який момент. Тому Росія намагається відштовхуватися від кон'юнктурних і меркантильних інтересів", - зазначив співрозмовник.

На його думку, РФ, перш за все працюватиме на створення певної нестабільності в Україні. "На даний момент основне питання для неї - недопущення відриву Української православної церкви від російської, недопущення отримання українською церквою автокефалії, щоб українська церква стала самостійною і не позбулася впливу і контролю Росії. Це топ-завдання для Росії зараз - не допустити надання томосу УПЦ", - сказав він.

"Додаткові, другорядні завдання, які стоять перед Москвою по Україні: політичний контроль, економічний тиск в усіх напрямках і тому подібне", - заявив Октисюк.