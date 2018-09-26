Українці озвучили фаворитів серед політсил: партії Зеленського та Вакарчука проходять до Ради - опитування

Пройти до парламенту найбільші шанси мають 8 партій.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в кінці вересня, то з усіх громадян України віком від 18 років 9,2% проголосували б за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 5,3% – за партію «Блок Петра Порошенка», 4,8% – за партію «Опозиційний блок». Про це свідчать дані опитування "КМІС".

Крім того, 4,4% проголосували б за партію «За життя», 4,4% – за партію «Громадянська позиція», 3,9% – за партію «Слуга народу» Зеленського, 3,8% – за Радикальну партію О. Ляшка, 3,7% – за партію «Блок Святослава Вакарчука», 1,9% – за партію «Об’єднання «Самопоміч», 1,6% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», за інші партії – загалом 4%, 6% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень, 14,4% – вирішили не брати участь у голосуванні, 31,7% – не визначилися, за кого голосувати, 1% – відмовилися відповідати на запитання.

Читайте такожДві третини українців не вірять у чесність майбутніх виборів президента – опитування

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині вересня), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 8 партій: 19,6% проголосували б за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 11,2% – за партію «Блок Петра Порошенка», 10,1% – за партію «Опозиційний блок», 9,3% – за партію «За життя», 9,3% – за партію «Громадянська позиція», 8,2% – за партію «Слуга народу» Зеленського, 8,1% – за Радикальну партію О. Ляшка, 7,9% – за партію «Блок Святослава Вакарчука», 4,1% – за партію «Об’єднання «Самопоміч», 3,5% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», за інші партії – загалом 8,6%.

З 8 по 23 вересня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2026 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування групи "Рейтинг", у партійному рейтингу лідером є "Батьківщина", яку готові сьогодні підтримати 14% усіх опитаних, на другому місці - партія Зеленського. Третє місце у партії "За життя".