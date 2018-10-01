Томос про автокефалію отримає глава української церкви, якого обере об'єднуючий собор - патріарх Філарет

Об'єднуючий собор архієреїв українських церков може бути скликаний у жовтні.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявляє, що томос про автокефалію української церкви отримає новий глава української церкви, якого має обрати об'єднуючий собор з числа архієреїв Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та певної частини архієреїв Української православної церкви Московського патріархату.

Про це патріарх Філарет сказав в інтерв'ю «5 каналу».

«Томос - це документ про автокефалію української церкви. Він приймається Синодом Константинопольського патріархату, а передається главі української церкви. Але глава української церкви буде обраний на соборі, а об'єднуючий собор буде складатися з: архієреїв Київського патріархату (УПЦ КП) – це 41 архієрей, 12 архієреїв Української автокефальної церкви (УАПЦ) і 10 архієреїв Московського патріархату (УПЦ МП)», - пояснив патріарх Філарет.

Він додав, що з 10 архієреїв УПЦ МП, які братимуть участь в об'єднуючому соборі, йому відомі імена двох.

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Таким чином, пояснив патріарх Філарет, собор буде скликаний після прийняття рішення про томос, який потім «буде наданий обраному на цьому архієрейському соборі предстоятелю-патріарху».

«Якщо томос буде прийнятий 9-11 жовтня цього року, то в жовтні ми можемо скликати цей собор», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

17 вересня глава держави зустрівся з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським, які заявили про готовність до плідної співпраці і вже призначили кілька зустрічей з представниками релігійних організацій в Україні.